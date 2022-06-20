Тюменского учителя подозревают в совращении учеников

Учитель преподавал географию в Омутинской СОШ №2 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Учитель Омутинской средней школы №2 задержан по подозрению в растлении малолетних. В учебном заведении он преподавал географию. Об этом стало известно журналистам.

«Учителя географии задержали за растление малолетних. При нем нашли флешку с видео подобного содержания. На него были жалобы, но на это никто не обращал внимания. Много лет висел на районной доске почета. Недавно в спешном порядке его сняли оттуда. Дети жаловались, мой ребенок часто говорил, что учитель девочек ненавидит, занижает оценки, а мальчики — в почете, постоянно предлагал им походы и экскурсии. Не все родители отпускали детей с ним», — сообщает портал «МегаТюмень» со ссылкой на слова матери одного из учеников.

Издание уточняет, что недавно педагог возил детей в Тюмень на конкурс. Там мужчина якобы привез их в свою квартиру, где начал открыто приставать. По возвращению домой, ученики пожаловались родителям на домогательства. По данным журналистов, мужчина был задержан 17 июня. Как сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, 20 июня Омутинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа 63-летнему мужчине, обвиняемому в половых сношениях с несовершеннолетними.

«Омутинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа 63-летнему гражданину, обвиняемому в половых сношениях и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ). В судебном заседании этому жителю Омутинки стало плохо, ему вызвали скорую помощь», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении подозреваемого состоится 23 июня. В региональном СК от комментариев воздержались.

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