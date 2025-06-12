12 июня 2025

В Тюмени откроется новый банный комплекс. Фото

В Тюмени осенью отроется банный комплекс «ЕрмолаевЪ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бани начнут работу осенью
Бани начнут работу осенью Фото:

В Тюмени осенью начнет работу новый банный комплекс "ЕрмолаевЪ". В нем расположат два разряда — мужской и женский, в каждом будет располагаться несколько парных. Об этом сообщили в социальных сетях комплекса.

"Бани откроют свои двери уже этой осенью. У нас есть два отдельных разряда — мужской и женский на 72 и 46 посадочных мест", — указано в сообщении.

Отмечается, что в каждом разряде будут доступны следующие услуги: русская парная, фито-парная, массажный кабинет, зона с купелями, душевыми и обливными ведрами. Кроме того, на территории будет работать ресторан. 

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В Тюмени осенью начнет работу новый банный комплекс "ЕрмолаевЪ". В нем расположат два разряда — мужской и женский, в каждом будет располагаться несколько парных. Об этом сообщили в социальных сетях комплекса. "Бани откроют свои двери уже этой осенью. У нас есть два отдельных разряда — мужской и женский на 72 и 46 посадочных мест", — указано в сообщении. Отмечается, что в каждом разряде будут доступны следующие услуги: русская парная, фито-парная, массажный кабинет, зона с купелями, душевыми и обливными ведрами. Кроме того, на территории будет работать ресторан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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