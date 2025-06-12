Бани начнут работу осенью
В Тюмени осенью начнет работу новый банный комплекс "ЕрмолаевЪ". В нем расположат два разряда — мужской и женский, в каждом будет располагаться несколько парных. Об этом сообщили в социальных сетях комплекса.
"Бани откроют свои двери уже этой осенью. У нас есть два отдельных разряда — мужской и женский на 72 и 46 посадочных мест", — указано в сообщении.
Отмечается, что в каждом разряде будут доступны следующие услуги: русская парная, фито-парная, массажный кабинет, зона с купелями, душевыми и обливными ведрами. Кроме того, на территории будет работать ресторан.
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