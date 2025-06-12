Бетономешалка протаранила легковушку под Тюменью

Водитель бетономешалки не смог соблюдать безопасную дистанцию
В Тюменской области на трассе Тобольск — Байгора бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем Kia, в результате чего пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 48-летняя женщина-водитель и ее 7-летний пассажир», — сообщили в Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария произошла из-за того, что водитель бетономешалки не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть Kia.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
Авария произошла вечером 12 июня
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