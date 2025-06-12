12 июня 2025

Бетономешалка протаранила легковушку под Тюменью

На трассе Тобольск — Байгора бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель бетономешалки не смог соблюдать безопасную дистанцию
Водитель бетономешалки не смог соблюдать безопасную дистанцию Фото:

В Тюменской области на трассе Тобольск — Байгора бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем Kia, в результате чего пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 48-летняя женщина-водитель и ее 7-летний пассажир», — сообщили в Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария произошла из-за того, что водитель бетономешалки не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть Kia.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. 

Авария произошла вечером 12 июня
Авария произошла вечером 12 июня
Фото:

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В Тюменской области на трассе Тобольск — Байгора бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем Kia, в результате чего пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.  «В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 48-летняя женщина-водитель и ее 7-летний пассажир», — сообщили в Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария произошла из-за того, что водитель бетономешалки не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть Kia. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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