Гроза, дождь и штормовой ветер: в Тюмени испортится погода

Несмотря на грозу, снижения температуры воздуха не ожидается
В Тюмени в пятницу — 13 июня — ожидается ухудшение погодных условий. В мэрии города сообщили, что прогнозируются гроза, дожди и штормовой ветер.
«В Тюмени 13 июня ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 4–9 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду, при грозе порывы 15–18 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
При этом, снижения температуры воздуха не ожидается. Ночью в областной столице будет 16-18 градусов, днем — 27-29.
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