11 июня 2025

Гроза, дождь и штормовой ветер: в Тюмени испортится погода

В Тюмени пройдет гроза, дождь и штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на грозу, снижения температуры воздуха не ожидается
Несмотря на грозу, снижения температуры воздуха не ожидается Фото:

В Тюмени в пятницу — 13 июня — ожидается ухудшение погодных условий. В мэрии города сообщили, что прогнозируются гроза, дожди и штормовой ветер.

«В Тюмени 13 июня ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 4–9 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду, при грозе порывы 15–18 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

При этом, снижения температуры воздуха не ожидается. Ночью в областной столице будет 16-18 градусов, днем — 27-29.

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В Тюмени в пятницу — 13 июня — ожидается ухудшение погодных условий. В мэрии города сообщили, что прогнозируются гроза, дожди и штормовой ветер. «В Тюмени 13 июня ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 4–9 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду, при грозе порывы 15–18 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. При этом, снижения температуры воздуха не ожидается. Ночью в областной столице будет 16-18 градусов, днем — 27-29.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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