Тюменке сделали предложения в разгар фестиваля «Мост дружбы»
В Тюмени во время празднования Дня России на площади 400-летия родилась новая семья. Молодой человек сделал предложение своей девушке прямо со сцены, сообщают жители.
«Тюменке сделали предложение в День России. На главной сцене площади 400-летия сегодня родилась новая семья» — написано в telegram-канале «Тюменская область».
Молодой человек встал на одно колено прямо в разгар фестиваля «Мост дружбы». Тюменка ответила «да».
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