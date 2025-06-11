11 июня 2025

Тюменке сделали предложение с главной сцены в День России. Видео

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Тюменке сделали предложения в разгар фестиваля «Мост дружбы»
Тюменке сделали предложения в разгар фестиваля «Мост дружбы» Фото:

В Тюмени во время празднования Дня России на площади 400-летия родилась новая семья. Молодой человек сделал предложение своей девушке прямо со сцены, сообщают жители.

«Тюменке сделали предложение в День России. На главной сцене площади 400-летия сегодня родилась новая семья» — написано в telegram-канале «Тюменская область».

Молодой человек встал на одно колено прямо в разгар фестиваля «Мост дружбы». Тюменка ответила «да».

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В Тюмени во время празднования Дня России на площади 400-летия родилась новая семья. Молодой человек сделал предложение своей девушке прямо со сцены, сообщают жители. «Тюменке сделали предложение в День России. На главной сцене площади 400-летия сегодня родилась новая семья» — написано в telegram-канале «Тюменская область». Молодой человек встал на одно колено прямо в разгар фестиваля «Мост дружбы». Тюменка ответила «да».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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