12 июня 2025

Часть Тюмени перекроют из-за спортивного фестиваля. Карта

Для проведения фестиваля Ironstar в Тюмени перекроют несколько дорог
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Соревнования пройдут 15 июня
Соревнования пройдут 15 июня Фото:

Во время проведения фестиваля Ironstar в Тюмени будут перекрыты несколько улиц от Рощинского кольца до набережной. Ограничение будет действовать 15 июня с полуночи до часу дня, сообщает пресс-служба городской администрации в группе «Тюмень наш дом» социальной сети «ВКонтакте».

«Временное ограничение движения в Тюмени 15 июня. В день проведения фестиваля IRONSTAR TYUMEN 2025, 15 июня с 00:01 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта», — указано в сообщении.

Временное перекрытие коснется следующих улиц:

  • Республики от Ленина до ул. Коммунистической;
  • Коммунистическая от Республики до Ямской;
  • Ямская от Коммунистической до Аккумуляторной (полное ограничение);
  • Ямская — в направлении к центру от аэропорта Рощино до Аккумуляторной, в обратном направлении проезд открыт.

Во всех зонах ограничения будет запрещена парковка. Водителям предлагают заранее выбирать маршрут объезда.

Ограничение продлится до 13 часов дня 15 июня
Ограничение продлится до 13 часов дня 15 июня
Фото:

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Во время проведения фестиваля Ironstar в Тюмени будут перекрыты несколько улиц от Рощинского кольца до набережной. Ограничение будет действовать 15 июня с полуночи до часу дня, сообщает пресс-служба городской администрации в группе «Тюмень наш дом» социальной сети «ВКонтакте». «Временное ограничение движения в Тюмени 15 июня. В день проведения фестиваля IRONSTAR TYUMEN 2025, 15 июня с 00:01 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта», — указано в сообщении. Временное перекрытие коснется следующих улиц: Во всех зонах ограничения будет запрещена парковка. Водителям предлагают заранее выбирать маршрут объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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