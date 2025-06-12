Во время проведения фестиваля Ironstar в Тюмени будут перекрыты несколько улиц от Рощинского кольца до набережной. Ограничение будет действовать 15 июня с полуночи до часу дня, сообщает пресс-служба городской администрации в группе «Тюмень наш дом» социальной сети «ВКонтакте».
«Временное ограничение движения в Тюмени 15 июня. В день проведения фестиваля IRONSTAR TYUMEN 2025, 15 июня с 00:01 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта», — указано в сообщении.
Временное перекрытие коснется следующих улиц:
- Республики от Ленина до ул. Коммунистической;
- Коммунистическая от Республики до Ямской;
- Ямская от Коммунистической до Аккумуляторной (полное ограничение);
- Ямская — в направлении к центру от аэропорта Рощино до Аккумуляторной, в обратном направлении проезд открыт.
Во всех зонах ограничения будет запрещена парковка. Водителям предлагают заранее выбирать маршрут объезда.
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