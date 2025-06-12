В Тюмени в реке Тура нашли тела двух мужчин

Обстоятельства происшествий устанавливаются
В Тюмени 12 и 13 июня в реке Тура были обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«12 июня поздним вечером в Тюмени в реке Тура (в районе озера Круглое) было обнаружено тело мужчины. <...> 13 июня ранним утром в Тюмени в районе моста на улице Челюскинцев в реке Тура было обнаружено тело мужчины (личность устанавливается)», — указано в сообщении МЧС.
Обстоятельства происшествий устанавливаются. Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать осторожность у водоемов и не оставлять детей без присмотра.
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