12 июня 2025

В Тюмени в реке Тура нашли тела двух мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстоятельства происшествий устанавливаются
Обстоятельства происшествий устанавливаются Фото:

В Тюмени 12 и 13 июня в реке Тура были обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«12 июня поздним вечером в Тюмени в реке Тура (в районе озера Круглое) было обнаружено тело мужчины. <...> 13 июня ранним утром в Тюмени в районе моста на улице Челюскинцев в реке Тура было обнаружено тело мужчины (личность устанавливается)», — указано в сообщении МЧС.

Обстоятельства происшествий устанавливаются. Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать осторожность у водоемов и не оставлять детей без присмотра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 12 и 13 июня в реке Тура были обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «12 июня поздним вечером в Тюмени в реке Тура (в районе озера Круглое) было обнаружено тело мужчины. <...> 13 июня ранним утром в Тюмени в районе моста на улице Челюскинцев в реке Тура было обнаружено тело мужчины (личность устанавливается)», — указано в сообщении МЧС. Обстоятельства происшествий устанавливаются. Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать осторожность у водоемов и не оставлять детей без присмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...