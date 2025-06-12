На Тюмень надвигаются грозы, туман и сильный дождь

В некоторых районах региона возможен град
На юге Тюменской области ночью 14 июня ожидаются дожди, грозы и туман. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«14 июня на юге Тюменской области в ночные часы ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах туман. Днем кратковременный дождь, местами сильный», — указано в сообщении.
Отмечается, что в отдельных районах пройдет град. При грозе порывы ветра будут достигать 16-21 м/с.
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