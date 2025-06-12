12 июня 2025

На Тюмень надвигаются грозы, туман и сильный дождь

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых районах региона возможен град
В некоторых районах региона возможен град Фото:

На юге Тюменской области ночью 14 июня ожидаются дожди, грозы и туман. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«14 июня на юге Тюменской области в ночные часы ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах туман. Днем кратковременный дождь, местами сильный», — указано в сообщении.

Отмечается, что в отдельных районах пройдет град. При грозе порывы ветра будут достигать 16-21 м/с. 

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На юге Тюменской области ночью 14 июня ожидаются дожди, грозы и туман. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «14 июня на юге Тюменской области в ночные часы ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах туман. Днем кратковременный дождь, местами сильный», — указано в сообщении. Отмечается, что в отдельных районах пройдет град. При грозе порывы ветра будут достигать 16-21 м/с. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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