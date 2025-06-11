11 июня 2025

В Тобольске по центру города пробежался лось. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Куда убежало животное - неизвестно
Куда убежало животное - неизвестно Фото:

В Тобольске по центру города пробежался взрослый лось. Видеозаписью этого инцидента поделились местные жители в социальных сетях.

«Тобольск, 12 июня. В центре города был замечен здоровый лось. Пробежался по тротуару и скрылся», — рассказывают очевидцы события в telegram-каенале «Типичный Тобольск».

В администрации города URA.RU пояснили, что в курсе инцидента и работа по нему уже ведется. Информация о нем уже передана в полицию и охотнадзор. 

Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в двух людей, перепутав их с лосем. Суд обязал его выплатить пострадавшим компенсацию. 

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В Тобольске по центру города пробежался взрослый лось. Видеозаписью этого инцидента поделились местные жители в социальных сетях. «Тобольск, 12 июня. В центре города был замечен здоровый лось. Пробежался по тротуару и скрылся», — рассказывают очевидцы события в telegram-каенале «Типичный Тобольск». В администрации города URA.RU пояснили, что в курсе инцидента и работа по нему уже ведется. Информация о нем уже передана в полицию и охотнадзор.  Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в двух людей, перепутав их с лосем. Суд обязал его выплатить пострадавшим компенсацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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