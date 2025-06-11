Куда убежало животное - неизвестно
В Тобольске по центру города пробежался взрослый лось. Видеозаписью этого инцидента поделились местные жители в социальных сетях.
«Тобольск, 12 июня. В центре города был замечен здоровый лось. Пробежался по тротуару и скрылся», — рассказывают очевидцы события в telegram-каенале «Типичный Тобольск».
В администрации города URA.RU пояснили, что в курсе инцидента и работа по нему уже ведется. Информация о нем уже передана в полицию и охотнадзор.
Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в двух людей, перепутав их с лосем. Суд обязал его выплатить пострадавшим компенсацию.
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