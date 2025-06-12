12 июня 2025

В Тюмени на сутки запретят покупать алкоголь

В Тюмени в День молодежи 28 июня запретят продавать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет будет действовать 28 июня
Запрет будет действовать 28 июня Фото:

В Тюмени в День молодежи 28 июня запретят продавать алкоголь. Такая информация указана в постановлении регионального правительства.

«Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в праздничные дни, дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни: День молодежи — в последнюю субботу июня (28 июня). Время — с 8:00 до 21:00», — указано в документе.

Запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Также купить спиртные напитки можно будет в кафе и ресторанах.

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В Тюмени в День молодежи 28 июня запретят продавать алкоголь. Такая информация указана в постановлении регионального правительства. «Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в праздничные дни, дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни: День молодежи — в последнюю субботу июня (28 июня). Время — с 8:00 до 21:00», — указано в документе. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Также купить спиртные напитки можно будет в кафе и ресторанах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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