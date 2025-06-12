В Тюмени на сутки запретят покупать алкоголь

Запрет будет действовать 28 июня
В Тюмени в День молодежи 28 июня запретят продавать алкоголь. Такая информация указана в постановлении регионального правительства.
«Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в праздничные дни, дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни: День молодежи — в последнюю субботу июня (28 июня). Время — с 8:00 до 21:00», — указано в документе.
Запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Также купить спиртные напитки можно будет в кафе и ресторанах.
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