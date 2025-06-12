В тюменском парке объяснили, почему зависла карусель «Истребители»

На карусель перестали пускать из-за неработающего терминала
Карусель «Истребители» на Цветном бульваре перестали запускать из-за терминала, который вышел из строя из-за сбоев интернета. Об этом URA.RU рассказали операторы аттракциона.
«Не работает терминал, который считывает оплату. Сама карусель не может перестать работать из-за интернета, она работает от электричества», — сообщил сотрудник парка.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что карусель «Истребители» зависла в воздухе и перестала работать. В администрации парка отказались давать комментарии по телефону, в компанию направлен письменный запрос.
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