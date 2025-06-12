12 июня 2025

В тюменском парке объяснили, почему зависла карусель «Истребители»

Карусель на Цветном бульваре в Тюмени выключили из-за неработающего терминала
© Служба новостей «URA.RU»
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На карусель перестали пускать из-за неработающего терминала
На карусель перестали пускать из-за неработающего терминала Фото:

Карусель «Истребители» на Цветном бульваре перестали запускать из-за терминала, который вышел из строя из-за сбоев интернета. Об этом URA.RU рассказали операторы аттракциона.

«Не работает терминал, который считывает оплату. Сама карусель не может перестать работать из-за интернета, она работает от электричества», — сообщил сотрудник парка.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что карусель «Истребители» зависла в воздухе и перестала работать. В администрации парка отказались давать комментарии по телефону, в компанию направлен письменный запрос.

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Карусель «Истребители» на Цветном бульваре перестали запускать из-за терминала, который вышел из строя из-за сбоев интернета. Об этом URA.RU рассказали операторы аттракциона. «Не работает терминал, который считывает оплату. Сама карусель не может перестать работать из-за интернета, она работает от электричества», — сообщил сотрудник парка. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что карусель «Истребители» зависла в воздухе и перестала работать. В администрации парка отказались давать комментарии по телефону, в компанию направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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