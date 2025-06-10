10 июня 2025

В Тюмени резко упал уровень воды в Туре. Инфографика

В Тюмени уровень воды в реке Тура упал на 10 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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С конца апреля набережную начало затапливать
С конца апреля набережную начало затапливать Фото:

В Тюмени продолжает падать уровень воды в Туре — за день река упала на 10 сантиметров. Такие данные указаны на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Тура — Тюмень. Дата измерения — 11 июня. Уровень воды над нулем поста 617 сантиметров. Изменения за день — -10 сантиметров», — сообщается на сайте сервиса.

В этом году самый высокий уровень воды в Туре был зафиксирован 1 июня. Тогда река достигла отметки 653 см. На следующий день вода пошла на спад. С конца апреля первый ярус набережной начало топить.

Как менялся уровень воды в Туре.
Как менялся уровень воды в Туре.
Фото:

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В Тюмени продолжает падать уровень воды в Туре — за день река упала на 10 сантиметров. Такие данные указаны на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Тура — Тюмень. Дата измерения — 11 июня. Уровень воды над нулем поста 617 сантиметров. Изменения за день — -10 сантиметров», — сообщается на сайте сервиса. В этом году самый высокий уровень воды в Туре был зафиксирован 1 июня. Тогда река достигла отметки 653 см. На следующий день вода пошла на спад. С конца апреля первый ярус набережной начало топить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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