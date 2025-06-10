С конца апреля набережную начало затапливать
В Тюмени продолжает падать уровень воды в Туре — за день река упала на 10 сантиметров. Такие данные указаны на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Тура — Тюмень. Дата измерения — 11 июня. Уровень воды над нулем поста 617 сантиметров. Изменения за день — -10 сантиметров», — сообщается на сайте сервиса.
В этом году самый высокий уровень воды в Туре был зафиксирован 1 июня. Тогда река достигла отметки 653 см. На следующий день вода пошла на спад. С конца апреля первый ярус набережной начало топить.
Как менялся уровень воды в Туре.
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