Подрядчика СШХ продали с аукциона за 5 тысяч рублей

Предприниматель из Нижегородской области выкупил актив организации за 5,1 тыс. руб. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Компания «СП Фоника» продала на аукционе 100% доли в уставном капитале первого подрядчика строительства Северного широтного хода ООО «Мостострой-12». Как сообщается на сайте единого реестра сведений о банкротстве, актив организации был выкуплен за 5,1 тысячи рублей предпринимателем из Нижегородской области Сергей Садилов.

«Имущество находящееся в залоге ООО „Экспател“, 100% доли в уставном капитале ООО „Мостострой-12“ (ИНН7714577050) номинальной стоимостью 400010000руб. Покупатель Садилов Сергей Павлович. Лучшая цена, руб. 5 111,00. Победитель определен согласно условиям торгов. Классификация имущества — ценные бумаги», — говорится в описании лота.

«Мостострой-12» занималась стройкой моста через реку Надым, которая является частью СШХ. В 2017 году компанию объявили банкротом, а ее владельца, «СП Фоника» в 2018 году признали несостоятельным.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость строительства моста через Обь в ЯНАО увеличилась на 25-30%. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что на данный момент в регионе начинается активная работа по строительству Северного Широтного Хода.