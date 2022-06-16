Губернатор ЯНАО: транспортный мегапроект ЯНАО подорожал на 30%

ЯНАО продолжит выполнять свои обязательства по строительству СШХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стоимость строительства моста через Обь в ЯНАО увеличилась на 25-30%. Как сообщил журналистам губернатор Дмитрий Артюхов, власти региона продолжат выполнять свои обязательство по реализации проекта Северного широтного хода (СШХ).

«На Ямале мы точно ни от чего отказываться не будем. Мы готовы выполнить нашу составляющую проекта вне зависимости от подорожания металла, от каких-то геополитических изменений. Мы давно еще договорились, что финансируем автомобильную часть моста. Она поменяла стоимость, выросла, но, несмотря на все эти изменения, мы свои обязательства все так же подтверждаем», — сообщил Дмитрий Артюхов в интервью ТАСС.

Как добавил губернатор ЯНАО, на данный момент в регионе начинается активная работа по строительству Северного Широтного Хода. Однако в ближайшее время ожидается проведения совещаний при правительстве РФ, где сформируют новую модель финансирования проекта.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания ЯНАО предложили изменить федеральное законодательство для реализации Северного широтного хода. По их мнению нужно принять решения, которые позволят сбалансировать интересы экономики, сохранить северную природу и традиционный образ жизни коренного населения.