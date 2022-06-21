21 июня 2022

Минцифры и ФАС устроят Tele2 жесткую проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения цен на тарифы Tele2 Фото:

Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2. Об этом доложило Минцифры.

«Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Ранее Tele2 разослал пользователям сообщения об изменении тарифов с 5 июля. О росте тарифа с 450 до 700 рублей написали пользователи сети «Вконтакте», передает МК. В Tele2 объяснили своим клиентам, с чем связаны такие изменения, сообщает «Федеральное агентство новостей». В апреле Tele2 и другие операторы связи МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») подняли стоимость услуг примерно на 10%.

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Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2. Об этом доложило Минцифры. «Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Ранее Tele2 разослал пользователям сообщения об изменении тарифов с 5 июля. О росте тарифа с 450 до 700 рублей написали пользователи сети «Вконтакте», передает МК. В Tele2 объяснили своим клиентам, с чем связаны такие изменения, сообщает «Федеральное агентство новостей». В апреле Tele2 и другие операторы связи МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») подняли стоимость услуг примерно на 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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