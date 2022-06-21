Минцифры и ФАС устроят Tele2 жесткую проверку 22 июня 2022 в 00:07 Размер текста - 17 + Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения цен на тарифы Tele2 Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2. Об этом доложило Минцифры. «Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Ранее Tele2 разослал пользователям сообщения об изменении тарифов с 5 июля. О росте тарифа с 450 до 700 рублей написали пользователи сети «Вконтакте», передает МК . В Tele2 объяснили своим клиентам, с чем связаны такие изменения, сообщает «Федеральное агентство новостей». В апреле Tele2 и другие операторы связи МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») подняли стоимость услуг примерно на 10%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2. Об этом доложило Минцифры. «Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Ранее Tele2 разослал пользователям сообщения об изменении тарифов с 5 июля. О росте тарифа с 450 до 700 рублей написали пользователи сети «Вконтакте», передает МК. В Tele2 объяснили своим клиентам, с чем связаны такие изменения, сообщает «Федеральное агентство новостей». В апреле Tele2 и другие операторы связи МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») подняли стоимость услуг примерно на 10%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям