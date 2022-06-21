На россиян в Германии заводят дела за вывоз брендов из Евросоюза

22 июня 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Граждан РФ арестовывают в аэропортах Германии за вывоз люксовых товаров Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В аэропортах Германии у граждан РФ изымают дорогие покупки при попытке получить за них налоговый вычет (Tax free) и возбуждают дела о попытке незаконного ввоза в Россию санкционных товаров. Об этом пишет The Moscow Times (внесен в список заблокированных ресурсов). «В аэропорту Франкфурта у москвички изъяли сумку Furla за 500 евро, когда она пыталась перед вылетом в специальном пункте для оформления tax free поставить штамп на документы о покупке, чтобы получить налоговый вычет на свой счет», — пишет издание. По словам россиянки, офицер, оформляющий вычет, объявил об изъятии покупки и возбуждении дела о попытке незаконного ввоза в РФ предметов роскоши. Эксперты рассказали еще о нескольких случаях изъятия у россиян люксовых брендов. Так, два подобных инцидента произошли во Франкфурте и аэропорту Берлина. «Мы советуем российским клиентам ни в коем случае не пытаться получить возврат НДС под риском лишиться не только покупки, но и права въезда в ЕС», — рекомендовал консультант. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции из-за российской спецоперации на Украине. В частности, в рамках четвертого пакета санкций Евросоюз ввел запрет на поставки в РФ «предметов роскоши», передает MK.RU . Ограничения коснулись автомобилей стоимостью дороже 50 тысяч евро, а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя, дополняет RT. Однако бизнес РФ уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта. Глава федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявлял о планах возвращения в страну всех импортных товаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В аэропортах Германии у граждан РФ изымают дорогие покупки при попытке получить за них налоговый вычет (Tax free) и возбуждают дела о попытке незаконного ввоза в Россию санкционных товаров. Об этом пишет The Moscow Times (внесен в список заблокированных ресурсов). «В аэропорту Франкфурта у москвички изъяли сумку Furla за 500 евро, когда она пыталась перед вылетом в специальном пункте для оформления tax free поставить штамп на документы о покупке, чтобы получить налоговый вычет на свой счет», — пишет издание. По словам россиянки, офицер, оформляющий вычет, объявил об изъятии покупки и возбуждении дела о попытке незаконного ввоза в РФ предметов роскоши. Эксперты рассказали еще о нескольких случаях изъятия у россиян люксовых брендов. Так, два подобных инцидента произошли во Франкфурте и аэропорту Берлина. «Мы советуем российским клиентам ни в коем случае не пытаться получить возврат НДС под риском лишиться не только покупки, но и права въезда в ЕС», — рекомендовал консультант. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции из-за российской спецоперации на Украине. В частности, в рамках четвертого пакета санкций Евросоюз ввел запрет на поставки в РФ «предметов роскоши», передает MK.RU. Ограничения коснулись автомобилей стоимостью дороже 50 тысяч евро, а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя, дополняет RT. Однако бизнес РФ уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта. Глава федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявлял о планах возвращения в страну всех импортных товаров.