Глава ФАС заявил о планах вернуть в Россию все импортные товары

Поставки электроники в Россию будут налажены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Зарубежные товары планируется вернуть в Россию с помощью параллельного импорта, это позволит избежать монополии цен на них. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

«Мы хотели распространить механизм параллельного импорта вообще на все и установить на территории нашей страны международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года. Иначе так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены. Увеличение объема поставок ожидаем во всех категориях — автомобильные запчасти, бытовая техника, электроника, одежда и обувь», — отметил он в интервью РБК.

Ранее Шаскольский нашел плюсы в уходе из России шведской компании IKEA. Он заявил, что это положительно повлияет на российский рынок, сделает его более конкурентоспособным.

Многие зарубежные компании ушли из России после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине и последующего введения Западом антироссийских экономических санкций. В ответ на это власти РФ признали некоторые страны недружественными, и они теперь смогут покупать российский газ только за рубли. Кроме этого, в стране теперь прорабатывают возможности параллельного импорта. Министерство промышленности и торговли РФ проработало перечень товаров, которые будет разрешено ввозить на территорию государства без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. Российский бизнес уже начал закупать технику в рамках параллельного импорта.

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