Россия начала закупать технику без согласия правообладателей. Продажи стартуют в июне

25 мая 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Крупные компании не рискуют покупать технику Apple, так как не уверены, что она будет исправно работать в России Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский бизнес начал закупать технику в рамках параллельного импорта. Об этом заявил представитель одной из торговых компаний по продаже техники и электроники в РФ. «Продажи потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, могут стартовать в июне», — предположил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передают «Известия». Он добавил, что перечень товаров для параллельного импорта был утвержден еще 6 мая, и около месяца понадобится торговле на покупку товаров. Министр отметил, что ввоз продукции без согласия правообладателя позволен до конца 2022 года. При этом крупные торговые сети не рискуют закупаться электроникой Apple, так как есть риск, что гаджеты в России не активируются. «Россияне могут купить технику Аpple в третьих странах, но они сами будут отвечать за эту продукцию», — подчеркнул источник издания в одном из телеком-ритейлеров. При этом представители магазинов заверили, что у российских покупателей не должно возникнуть проблем с поиском и покупкой нужного товара в России — в магазинах успели закупиться техникой еще до того, как санкции обрушились на страну. Ранее Денис Мантуров говорил о том, что иностранные компании не просили исключить их товары из перечня параллельного импорта. При этом он отметил, что Минпромторг будет оперативно реагировать на просьбы компаний исключить их из списка. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский бизнес начал закупать технику в рамках параллельного импорта. Об этом заявил представитель одной из торговых компаний по продаже техники и электроники в РФ. «Продажи потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, могут стартовать в июне», — предположил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передают «Известия». Он добавил, что перечень товаров для параллельного импорта был утвержден еще 6 мая, и около месяца понадобится торговле на покупку товаров. Министр отметил, что ввоз продукции без согласия правообладателя позволен до конца 2022 года. При этом крупные торговые сети не рискуют закупаться электроникой Apple, так как есть риск, что гаджеты в России не активируются. «Россияне могут купить технику Аpple в третьих странах, но они сами будут отвечать за эту продукцию», — подчеркнул источник издания в одном из телеком-ритейлеров. При этом представители магазинов заверили, что у российских покупателей не должно возникнуть проблем с поиском и покупкой нужного товара в России — в магазинах успели закупиться техникой еще до того, как санкции обрушились на страну. Ранее Денис Мантуров говорил о том, что иностранные компании не просили исключить их товары из перечня параллельного импорта. При этом он отметил, что Минпромторг будет оперативно реагировать на просьбы компаний исключить их из списка. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».