Курганцы поделились воспоминаниями о Юрии Шатунове в соцсетях

В местных пабликах «ВКонтакте» курганцы делятся воспоминаниями о Юрии Шатунове Фото: Анна Майорова © URA.RU

В день смерти Юрия Шатунова курганцы делятся воспоминаниями о солисте группы «Ласковый май». Об этом жители города пишут в соцсети «ВКонаткте».

«Прекрасно помню, как поступив в институт и в честь этого после вступительных уехал в августе 1989 года на курорт озеро Боровое в Казахстан и тогда, гуляя с родителями по берегу, мы не могли понять — а что это из каждого „утюга“ играет? Это был каток „белых роз и седых ночей“ от „Ласкового мая“. Позже, в зрелом возрасте, работая на радио, мне посчастливилось взять интервью у Юры и узнать немало интересных вещей о нем», — рассказал бывший ведущий курганской радиостанции Игорь Ломакин на личной странице «ВКонаткте».

«В феврале не смогла сходить на его концерт, думала: „Ладно, в следующем году обязательно схожу“. А теперь уже все, не смогу услышать его вживую», — написала пользовательница Марина Федорова в группе «Типичный Курган».

«Юра только в понедельник выиграл суд у Разина (продюсер Андрей Разин пытался доказать, что имеет все права на песни группы „Ласковый май“ — прим. ред.), отстоял у него право петь свои песни. Два дня триумфа, а сегодня у него сердце не выдержало от этой судебной волокиты. Работал и пел на износ!», — пишет Екатерина Поздина в «Типичном Кургане».

«Девочки, кто был влюблен в Юру?», — спрашивает один из пользователей в паблике «Реальный Курган». «В 1988—1989 годах — вся страна!», — отвечают ему остальные курганцы.

Ранее URA.RU сообщало, что о смерти солиста группы «Ласковый Май» Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Певец умер в Домодедовской больнице по причине острой сердечной недостаточности. Артисту было 48 лет.

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