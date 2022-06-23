Профессор Воробьев объяснил, чем полезен холодный душ

23 июня 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Закаливание защищает человека от респираторных инфекций Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Во время приема холодного душа у человека стимулируются клетки иммунитета, что укрепляет защиту против респираторных инфекций. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Это повышение иммунитета и всех защитных сил организма. У человека идет игра микроциркуляции капилляров. Они расширяются, потом сужаются, потом снова расширяются. Если грубо сказать, то идет промывание тканей за счет этого. Одновременно идет стимуляция клеток, отвечающих за иммунитет. Эти процессы связаны друг с другом. Это сильно защищает от инфекций. Люди, которые закаляются, гораздо меньше болеют респираторными инфекциями», — сказал Павел Воробьев. Доктор медицинских наук уточнил, что лишь правильное закаливание дает ощутимый эффект. «Для домашнего закаливания оптимальный вариант — это контрастный душ. Когда вы моетесь, берете красную пробку горячей воды, закрываете ее и тут же открываете на ту же самую величину. При этом вы получаете заряд ледяной воды несколько секунд. Так можно сделать один-два раза. Прекрасный способ закаливания. Еще хороший способ, это мытье ног в холодной, ледяной воде на вечер», — отметил собеседника агентства. Вредным, как объяснил Воробьев, является долгое пребывание в холодной воде. «Заболеть при таком закаливании исключено, если человек не плавает в холодной воде. А когда он плавает, там идет очень длительная экспозиция холода. Это приводит к сужению капилляров и может способствовать развитию заболеваний, в частности почек. Контрастные вещи, когда вы из огня да в полымя, приводит к стимуляции всех защитных сил», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Во время приема холодного душа у человека стимулируются клетки иммунитета, что укрепляет защиту против респираторных инфекций. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Это повышение иммунитета и всех защитных сил организма. У человека идет игра микроциркуляции капилляров. Они расширяются, потом сужаются, потом снова расширяются. Если грубо сказать, то идет промывание тканей за счет этого. Одновременно идет стимуляция клеток, отвечающих за иммунитет. Эти процессы связаны друг с другом. Это сильно защищает от инфекций. Люди, которые закаляются, гораздо меньше болеют респираторными инфекциями», — сказал Павел Воробьев. Доктор медицинских наук уточнил, что лишь правильное закаливание дает ощутимый эффект. «Для домашнего закаливания оптимальный вариант — это контрастный душ. Когда вы моетесь, берете красную пробку горячей воды, закрываете ее и тут же открываете на ту же самую величину. При этом вы получаете заряд ледяной воды несколько секунд. Так можно сделать один-два раза. Прекрасный способ закаливания. Еще хороший способ, это мытье ног в холодной, ледяной воде на вечер», — отметил собеседника агентства. Вредным, как объяснил Воробьев, является долгое пребывание в холодной воде. «Заболеть при таком закаливании исключено, если человек не плавает в холодной воде. А когда он плавает, там идет очень длительная экспозиция холода. Это приводит к сужению капилляров и может способствовать развитию заболеваний, в частности почек. Контрастные вещи, когда вы из огня да в полымя, приводит к стимуляции всех защитных сил», — заключил профессор.