В Курганской области водитель лесовоза погиб от упавшего бревна

Несчастный случай произошел на Кособродском деревообрабатывающем заводе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель лесовоза погиб на Кособродском деревообрабатывающем заводе в Курганской области из-за бревна, выпавшего из машины при разгрузке. Региональная инспекция труда проводит расследование этого несчастного случая, сообщают в ведомстве.

«При выгрузке лесоматериалов из лесовозного транспорта работник по должности водителя при ослаблении увязки штабеля круглого леса вследствие падения бревна через стойки получил травму, несовместимую с жизнью. Государственная инспекция труда в Курганской области проводит расследование данного несчастного случая, выясняются его причины и обстоятельства», — говорится в сообщении на сайте инспекции.

Другие подробности несчастного случая со смертельным исходом пока не сообщаются. Получить оперативные комментарии руководства ООО «Лесоперерабатывающий комплекс Кособродский ДОЗ» URA.RU не удалось — их контактов нет в распоряжении агентства.