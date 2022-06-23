В Курганской области водитель лесовоза погиб от упавшего бревна

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Шарташский лесной парк
Несчастный случай произошел на Кособродском деревообрабатывающем заводе (архивное фото) Фото:

Водитель лесовоза погиб на Кособродском деревообрабатывающем заводе в Курганской области из-за бревна, выпавшего из машины при разгрузке. Региональная инспекция труда проводит расследование этого несчастного случая, сообщают в ведомстве.

«При выгрузке лесоматериалов из лесовозного транспорта работник по должности водителя при ослаблении увязки штабеля круглого леса вследствие падения бревна через стойки получил травму, несовместимую с жизнью. Государственная инспекция труда в Курганской области проводит расследование данного несчастного случая, выясняются его причины и обстоятельства», — говорится в сообщении на сайте инспекции.

Другие подробности несчастного случая со смертельным исходом пока не сообщаются. Получить оперативные комментарии руководства ООО «Лесоперерабатывающий комплекс Кособродский ДОЗ» URA.RU не удалось — их контактов нет в распоряжении агентства.

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Водитель лесовоза погиб на Кособродском деревообрабатывающем заводе в Курганской области из-за бревна, выпавшего из машины при разгрузке. Региональная инспекция труда проводит расследование этого несчастного случая, сообщают в ведомстве. «При выгрузке лесоматериалов из лесовозного транспорта работник по должности водителя при ослаблении увязки штабеля круглого леса вследствие падения бревна через стойки получил травму, несовместимую с жизнью. Государственная инспекция труда в Курганской области проводит расследование данного несчастного случая, выясняются его причины и обстоятельства», — говорится в сообщении на сайте инспекции. Другие подробности несчастного случая со смертельным исходом пока не сообщаются. Получить оперативные комментарии руководства ООО «Лесоперерабатывающий комплекс Кособродский ДОЗ» URA.RU не удалось — их контактов нет в распоряжении агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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