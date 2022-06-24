После выполнения боевой задачи экипаж «Солнцепека» быстро меняет боевую позицию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» уничтожает все на площади в 200 квадратных метров. Спастись от такой техники возможно, только уничтожив саму машину. Из-за этого ВСУ открыли на «Солнцепеки» «охоту», сообщает Минобороны РФ.

«Попадали неоднократно под минометный обстрел, обстрел артиллерии. На машине много следов от осколков. Попадание от РПГ [ручной противотанковый гранатомет] имеется: прямо в пакет попали из РПГ. Но тем не менее, экипаж выжил, вышел из окружения. Все остались живы, целы и технику сберегли», — рассказал начальник расчета Алексей. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале.

В пакете «Солнцепека» 24 термобарических снаряда весом в двести килограмм. Они попадают в цель с расстояния до пятисот метров и взрываются, создавая температуру в 3000 градусов. «В таком пекле плавится даже стальная броня», — отметили в Минобороны. Контроль и корректировка поражаемых целей проводится с помощью беспилотников.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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