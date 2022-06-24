Российские туристы купили почти все места в отелях Абхазии и Сочи

Туристы забронировали почти все места в популярных отелях Сочи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские туристы купили почти все места в популярных отелях Абхазии, Сочи, Карелии, Алтая и Калининградской области до конца лета. Об этом сообщили представители туристической отрасли.

«Наиболее заполненные курорты сегодня — это Сочи и Абхазия, что объясняется наличием авиасообщения. Если в Сочи, где достаточно большой номерной фонд, еще можно найти свободные места в июле—августе, то в Абхазии это сделать уже крайне затруднительно», — цитирует РИА «Новости» туркомпанию «Русский экспресс».

Туроператор «Интурист» также сообщил о проблемах со свободными местами в отелях Абхазии и Сочи. Аналогичная проблема в гостиницах приморских курортов Калининградской области, Карелии, Алтая, отметили в организации. Россияне разобрали до конца сезона номера в отелях на побережье Каспийского моря в Дагестане и здравницах Минеральных вод, рассказали в «Интуристе».

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтвердил ажиотажный спрос на Сочи среди отдыхающих. «Места пока есть везде, но ряд популярных отелей, скажем, в Сочи, забронированы до конца лета. Туристам надо все же поторопиться с выбором», — предупредил он.

В России на фоне развития внутреннего туризма запустили новый сервис для безопасного онлайн-бронирования жилья на платформе «Авито Недвижимость». Там можно оплатить квартиру посуточно, сообщили в пресс-службе компании. Ранее туроператоры сообщили, что туристы раскупили до конца июля билеты на поезда в Крым, передает «Национальная служба новостей».

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