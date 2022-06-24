Конгресс США готовит новые санкции против России

США планируют ввести новые санкции против России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Конгрессмены США предлагают расширить перечень товаров, запрещенных к импорту из России. Такой законопроект представили Конгрессу США представитель Демократической партии Джимми Панетта и республиканец Том Райс, сообщает RT.

«Данный двухпартийный законопроект предусматривает введение запрета на импорт из России тех товаров, которых в 2021 году было ввезено (в США — прим. URA.RU) на сумму более 50 $ млн. При этом законопроект не затрагивает товары, в отношении которых уже введено эмбарго, и удобрения», — приводит выдержку из документа RT.

Конгрессмены утверждают, что США должны разрушать экономические связи с Россией, чтобы лишить ее ресурсов на проведение спецоперации на Украине и ослабить ее экономически. Панетта также заявил, что США своими санкциями должны подавать пример другим странам, пишет RT.

Ранее Байден признал, что антироссийские санкции нанесли ущерб западным странам. Однако США все равно намерены предложить странам G7 усилить давление на Россию на предстоящем саммите «Большой семерки».

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