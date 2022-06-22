Байден признал, что нанес ущерб экономике санкциями против России

23 июня 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Санкции, введенные Западом против России, нанесли удар по мировому энергетическому рынку. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин», — заявил Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома. Он добавил, что подорожания топлива можно было избежать, «закрыв глаза» на действия России. «Но я считаю, это было бы неправильно», — резюмировал американский лидер. Ранее сообщалось, что Минфин США признал избыточность санкций против России. Политический аналитик назвал чудовищную ошибку властей США в отношении президента РФ Владимира Путина и санкций. Business Insider сообщало, что Европа экстренно уменьшит потребление газа. Bloomberg отмечало, что Евросоюз вынужден использовать запасы газа на зиму из-за санкций против РФ. Экономист Уильям Ругер заявил, что Байден «выстрелил в ногу» США антироссийскими санкциями. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.