США предложат «Большой семерке» способы усилить давление на РФ

23 июня 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

США предложат лидерам G7 способы давления на Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на Россию и поддержке Украины. Об этом рассказал представитель Белого дома на специальном телефонном брифинге. «Во-первых, на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на РФ и демонстрации нашей коллективной поддержки Украины», — передает слова чиновника ТАСС. Он добавил, что лидеры G7 намерены обсудить рост инфляции в мире, а также вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Ранее президент США Джо Байден признал, что антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб мировому энергетическому рынку. Премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил, что люди устают от Украины из-за издержек, вызванных санкциями. На грядущем саммите G7 намереваются обсудить проблему сокращения поставок газа из России в Европу. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на Россию и поддержке Украины. Об этом рассказал представитель Белого дома на специальном телефонном брифинге. «Во-первых, на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на РФ и демонстрации нашей коллективной поддержки Украины», — передает слова чиновника ТАСС. Он добавил, что лидеры G7 намерены обсудить рост инфляции в мире, а также вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Ранее президент США Джо Байден признал, что антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб мировому энергетическому рынку. Премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил, что люди устают от Украины из-за издержек, вызванных санкциями. На грядущем саммите G7 намереваются обсудить проблему сокращения поставок газа из России в Европу. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.