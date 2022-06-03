Путин предупредил Запад об ухудшении продовольственного кризиса

03 июня 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Президент назвал блефом обвинения в том, что продовольственный кризис сложился из-за России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Цены на продовольствие в мире будут продолжать расти из-за введенных странами Запада санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также назвал блефом сообщения о том, что Россия якобы не дает вывезти зерно с Украины, из-за чего возник продовольственный кризис. «США и Европа после начала спецоперации РФ начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в продовольственном секторе и в производстве удобрений. Ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, цены на продовольствие будут идти только вверх. Видим попытки переложить ответственность за происходящее на рынке продовольствия на РФ, но это попытка переложить с больной головы на здоровую», — заявил Путин в интервью, трансляция которого велась на «России 24». Также президент ответил странам Запада, которые заявляют, что проблема возникла из-за того, что Россия якобы не дает вывезти зерно с Украины. «Это блеф», — отметил он. Ситуация с продовольствием начала усугубляться еще в 2020 году, когда начался мировой кризис из-за коронавируса. Однако еще больше проблем возникло после того, как в рамках спецоперации РФ на территории Украины, ВСУ заминировали порты, где находились судна с зерном. Они должны были отправиться в Европу. Однако мины открепились от берегов и расплылись по территориальным водам Украины. Из-за этого вывоз зерна и вход иностранных судов в порты стал опасен. Российская сторона предложила Киеву разминировать воды, однако Украина начала выставлять свои условия для этого, несмотря на то, что многие страны нуждаются в этом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Цены на продовольствие в мире будут продолжать расти из-за введенных странами Запада санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также назвал блефом сообщения о том, что Россия якобы не дает вывезти зерно с Украины, из-за чего возник продовольственный кризис. «США и Европа после начала спецоперации РФ начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в продовольственном секторе и в производстве удобрений. Ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, цены на продовольствие будут идти только вверх. Видим попытки переложить ответственность за происходящее на рынке продовольствия на РФ, но это попытка переложить с больной головы на здоровую», — заявил Путин в интервью, трансляция которого велась на «России 24». Также президент ответил странам Запада, которые заявляют, что проблема возникла из-за того, что Россия якобы не дает вывезти зерно с Украины. «Это блеф», — отметил он. Ситуация с продовольствием начала усугубляться еще в 2020 году, когда начался мировой кризис из-за коронавируса. Однако еще больше проблем возникло после того, как в рамках спецоперации РФ на территории Украины, ВСУ заминировали порты, где находились судна с зерном. Они должны были отправиться в Европу. Однако мины открепились от берегов и расплылись по территориальным водам Украины. Из-за этого вывоз зерна и вход иностранных судов в порты стал опасен. Российская сторона предложила Киеву разминировать воды, однако Украина начала выставлять свои условия для этого, несмотря на то, что многие страны нуждаются в этом.