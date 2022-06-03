Путин предложил миру альтернативы для борьбы с кризисом

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Зерно можно вывезти с Украины через Бердянск или Беларусь, считает Путин Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Продовольственный кризис из-за застрявшего в портах Украины зерна можно решить вывозом его через другие территории. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Существует различные возможности вывоза украинского зерна из порта Бердянска или самый простой — через Белоруссию. Но тогда необходимо снять санкции с Минска», — предложил президент в интервью на телеканале «Россия 24».

Также вывезти зерно можно через украинские порты при условии их разминирования или через Польшу. Еще одним вариантом является вывоз по Дунаю через Румынию.

Ранее с инициативой вывозить зерно через Беларусь заявил также глава этой республики Александр Лукашенко. С таким предложением он обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу.

Продовольственный кризис в мире усилился после того, как ВСУ заминировали порты в рамках спецоперации РФ на Украине. Ситуация усложнилась, когда эти мины открепились от берегов и расплылись по территориальным водам Украины. Таким образом, экспорт зерна стал опасен.

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Продовольственный кризис из-за застрявшего в портах Украины зерна можно решить вывозом его через другие территории. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин. «Существует различные возможности вывоза украинского зерна из порта Бердянска или самый простой — через Белоруссию. Но тогда необходимо снять санкции с Минска», — предложил президент в интервью на телеканале «Россия 24». Также вывезти зерно можно через украинские порты при условии их разминирования или через Польшу. Еще одним вариантом является вывоз по Дунаю через Румынию. Ранее с инициативой вывозить зерно через Беларусь заявил также глава этой республики Александр Лукашенко. С таким предложением он обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу. Продовольственный кризис в мире усилился после того, как ВСУ заминировали порты в рамках спецоперации РФ на Украине. Ситуация усложнилась, когда эти мины открепились от берегов и расплылись по территориальным водам Украины. Таким образом, экспорт зерна стал опасен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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