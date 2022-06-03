Путин предложил миру альтернативы для борьбы с кризисом

03 июня 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Зерно можно вывезти с Украины через Бердянск или Беларусь, считает Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Продовольственный кризис из-за застрявшего в портах Украины зерна можно решить вывозом его через другие территории. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин. «Существует различные возможности вывоза украинского зерна из порта Бердянска или самый простой — через Белоруссию. Но тогда необходимо снять санкции с Минска», — предложил президент в интервью на телеканале «Россия 24». Также вывезти зерно можно через украинские порты при условии их разминирования или через Польшу. Еще одним вариантом является вывоз по Дунаю через Румынию. Ранее с инициативой вывозить зерно через Беларусь заявил также глава этой республики Александр Лукашенко. С таким предложением он обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу. Продовольственный кризис в мире усилился после того, как ВСУ заминировали порты в рамках спецоперации РФ на Украине. Ситуация усложнилась, когда эти мины открепились от берегов и расплылись по территориальным водам Украины. Таким образом, экспорт зерна стал опасен. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Продовольственный кризис из-за застрявшего в портах Украины зерна можно решить вывозом его через другие территории. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин. «Существует различные возможности вывоза украинского зерна из порта Бердянска или самый простой — через Белоруссию. Но тогда необходимо снять санкции с Минска», — предложил президент в интервью на телеканале «Россия 24». Также вывезти зерно можно через украинские порты при условии их разминирования или через Польшу. Еще одним вариантом является вывоз по Дунаю через Румынию. Ранее с инициативой вывозить зерно через Беларусь заявил также глава этой республики Александр Лукашенко. С таким предложением он обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу. Продовольственный кризис в мире усилился после того, как ВСУ заминировали порты в рамках спецоперации РФ на Украине. Ситуация усложнилась, когда эти мины открепились от берегов и расплылись по территориальным водам Украины. Таким образом, экспорт зерна стал опасен.