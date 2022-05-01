Военные следователи подтвердили минирование порта Мариуполя

В порту Мариуполя найдены мины и затопленные суда Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные следователи Следственного комитета РФ подтвердили факт минирования порта Мариуполя, а также затопления гражданских судов. Об этом сообщил военный корреспондент РИА «Новости».

«Следователи Следственного комитета России зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и прилегающей береговой линии. Группа следователей осмотрела акваторию и территорию порта, зафиксировав также факты минирования», — передает военкор.

Также сотрудники ведомства провели осмотр военного катера ВМС Украины «Кременчуг» и военного корабля «Донбасс». Еще одно судно украинские боевики затопили в акватории недалеко от порта.

Ранее в СМИ появилась информация, что боевики нацбатальонов и украинские военные заминировали подступы к порту Мариуполя. По данным ФСБ России, всего в акватории Черного моря военные Украины сбросили от 400 до 500 мин. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождения Мариуполя.