Пушков ответил на опасения ФРГ, связанные с ростом цен на газ

Рост цен на газ в Германии — результат того, что власти страны на протяжении долгого времени сами добивались независимости от поставок российского энергоресурса. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о риске роста цен на газ в стране.
«В Германии упорно добивались сокращения „зависимости“ от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, — разрушение германской экономики», — написал Пушков в Telegram.
Ранее говорилось о том, что министерство экономики ФРГ собирается изъять часть «Северного потока-2», которая проходит по территории Германии. Так как эта часть трубопровода уже готова к использованию, Германия смогла бы сразу же начать с его помощью транспортировать газ в южные земли, уточняет немецкое издание Der Spiegel. При этом в Германии опасаются, что в ответ на такие действия президент России Владимир Путин разрешит экспроприировать немецкие компании в России.
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Рост цен на газ в Германии — результат того, что власти страны на протяжении долгого времени сами добивались независимости от поставок российского энергоресурса. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о риске роста цен на газ в стране. «В Германии упорно добивались сокращения „зависимости“ от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, — разрушение германской экономики», — написал Пушков в Telegram. Ранее говорилось о том, что министерство экономики ФРГ собирается изъять часть «Северного потока-2», которая проходит по территории Германии. Так как эта часть трубопровода уже готова к использованию, Германия смогла бы сразу же начать с его помощью транспортировать газ в южные земли, уточняет немецкое издание Der Spiegel. При этом в Германии опасаются, что в ответ на такие действия президент России Владимир Путин разрешит экспроприировать немецкие компании в России.