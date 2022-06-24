Spiegel: Германия национализирует часть «Северного потока-2»

24 июня 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Германия планирует экспроприировать часть трубопровода «Северный поток-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство экономики ФРГ хочет изъять часть «Северного потока-2», которая проходит по территории Германии. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. «Правительство Германии в настоящее время расследует экспроприацию части трубной системы на территории Германии и отрезание ее от остальной части трубопровода. Трубы, которые ведут с суши на море, затем могут быть подключены к мобильному терминалу СПГ», — сообщает Der Spiegel. Эта часть трубопровода уже готова к использованию, Германия смогла бы сразу же начать с его помощью транспортировать газ в южные земли, уточняет издание. Однако в Германии опасаются, что в ответ на такие действия президент России Владимир Путин разрешит экспроприировать немецкие компании в России. Кроме того, по информации Spiegel, в «Газпроме» ожидают возобновление работы трубопровода после окончания конфликта с Украиной и нормализации отношений с Западом. Ранее сообщалось, что компания-оператор российского трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG собирается подать заявление о банкротстве в Швейцарии. Министр Новак заявил, что запуск «Северного потока-2» пока невозможен. Посол России в Германии выразил уверенность, что со временем работа по «Северному потоку-2» возобновится. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Министерство экономики ФРГ хочет изъять часть «Северного потока-2», которая проходит по территории Германии. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. «Правительство Германии в настоящее время расследует экспроприацию части трубной системы на территории Германии и отрезание ее от остальной части трубопровода. Трубы, которые ведут с суши на море, затем могут быть подключены к мобильному терминалу СПГ», — сообщает Der Spiegel. Эта часть трубопровода уже готова к использованию, Германия смогла бы сразу же начать с его помощью транспортировать газ в южные земли, уточняет издание. Однако в Германии опасаются, что в ответ на такие действия президент России Владимир Путин разрешит экспроприировать немецкие компании в России. Кроме того, по информации Spiegel, в «Газпроме» ожидают возобновление работы трубопровода после окончания конфликта с Украиной и нормализации отношений с Западом. Ранее сообщалось, что компания-оператор российского трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG собирается подать заявление о банкротстве в Швейцарии. Министр Новак заявил, что запуск «Северного потока-2» пока невозможен. Посол России в Германии выразил уверенность, что со временем работа по «Северному потоку-2» возобновится.