«Ниже нормы» — всю неделю в Кургане будет прохладно

С воскресенья воздух в Кургане прогреется максимум до 15 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С воскресенья воздух в Кургане прогреется максимум до 15 градусов. Прохладная погода установится в городе, по данным Gismeteo, до следующих выходных.

«С 26 июня по 7 июля в Кургане прогнозируется холодная погода. Ожидается, что температура будет ниже нормы на 5-7 градусов. Днем от +15 до +20 градусов, а ночью от +7 до +13 градусов», — сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн на своем сайте «Блог Ильи Винштейна».

Он также отметил, что с 26 июня по 7 июля температура воздуха будет ниже нормы на 5-7 градусов. Ночью в течение недели, уже по данным сайта Gismeteo, температура воздуха в Кургане составит +6 — +10 градусов, а днем столбик термометра покажет от +11 до +15 градусов.

Погода ожидается пасмурной, временами пойдет дождь. Прохладные температуры простоят в Кургане, по данным метеорологов, до субботы. Синоптики отмечают, что похолодание связано с установлением мощного блокирующего антициклона над центральной Россией.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики назвали сценарий теплого июля в Кургане маловероятным. Тогда отмечалось, что в июле температура будет или в пределах нормы, или ниже нормы.