The Independent: Джонсон надавит на Францию и ФРГ из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен надавить на Францию и Германию для увеличения военной помощи Украине. Об этом пишет газета The Independent.
«Борис Джонсон будет использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию и Германию оказать больше военной поддержки Украине и предостеречь их от любых попыток подтолкнуть президента Владимира Зеленского к заключению „плохого“ мирного соглашения. Официальный представитель г-на Джонсона заявил, что премьер-министр бросит вызов коллегам-лидерам, чтобы они „предоставили президенту Зеленскому и Украине возможность добиться желаемого результата“», — пишет The Independent.
Страны Евросоюза нарастили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Киеву предоставили большие кредиты и военную технику. Последний транш военной помощи от США превысил 450 млн долларов, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ соответствующим образом отреагирует на новые поставки оружия Киеву.
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