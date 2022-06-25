Лондон предоставит Украине кредитные гарантии на 525 млн долларов

26 июня 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Британия готова предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии в размере 429 млн фунтов Фото: Официальный сайт президента Украины Великобритания готова предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии в размере 429 млн фунтов (525 млн долларов) по линии Всемирного банка. Об этом говорится в распространенном в заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона. «Украинское правительство опасается, что к осени у него закончатся финансовые ресурсы, если ему не предоставить срочную финансовую помощь. Чтобы помочь справиться с давлением, Великобритания готова предложить очередные 525 млн долларов в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году», — говорится в заявлении британского премьера, передает ТАСС. Специальная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. США находятся на первом месте по числу поставок военной техники Украине, на втором месте Польша, затем Британия, передает издание. В Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике. На днях Америка пообещала Украине отправить 450 миллионов долларов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Великобритания готова предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии в размере 429 млн фунтов (525 млн долларов) по линии Всемирного банка. Об этом говорится в распространенном в заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона. «Украинское правительство опасается, что к осени у него закончатся финансовые ресурсы, если ему не предоставить срочную финансовую помощь. Чтобы помочь справиться с давлением, Великобритания готова предложить очередные 525 млн долларов в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году», — говорится в заявлении британского премьера, передает ТАСС. Специальная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. США находятся на первом месте по числу поставок военной техники Украине, на втором месте Польша, затем Британия, передает издание. В Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике. На днях Америка пообещала Украине отправить 450 миллионов долларов.