Владимир Путин пригрозил Западу ответом на поставки дальнобойных ракет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия примет меры из-за поставок на Украину американских ракет дальнего действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Да, но если они будут и будут поставляться, — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения. Их у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — предупредил он, передача транслировалась в эфире телеканала «Россия-1».

Он пояснил, что решение Запада связано с восполнением потерь украинской боевой техники. Кроме того, все эти действия направлены на то, чтобы затянуть российскую спецоперацию.

Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля. Войска РФ спасают жителей Донбасса от восьмилетней агрессии и обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Однако позицию РФ не разделили страны Запада — страны, входящие в Евросоюз, а также и США. Вся Европа и Штаты теперь поставляют на Украину вооружение и оказывают финансовую помощь государству. В начале июня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена передаст на Украину реактивные системы залпового огня — РСЗО HIMARS, способные атаковать на большое расстояние. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы.

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