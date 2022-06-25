В Тюмени пропал пенсионер, страдающий потерей памяти. Фото

26 июня 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Пенсионер ушел из дома 25 июня и не вернулся Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал 75-летний пенсионер, страдающий потерей памяти. Он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Арбобаев Джанбота 1947 года рождения. 25 июня 2022 года ушел из дома по улице Амурской в городе Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщается в ориентировке. Последний раз мужчину видели в темной куртке, синих джинсах и светлой фуражке. Отмечается, что пенсионер страдает потерей памяти и плохо передвигается. У пропавшего отсутствуют ногтевые пластины на левой руке. Тех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по номеру 102. Также можно связаться с поисковиками по телефону 8-932-32-39-911. Фото: ПО «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени пропал 75-летний пенсионер, страдающий потерей памяти. Он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Арбобаев Джанбота 1947 года рождения. 25 июня 2022 года ушел из дома по улице Амурской в городе Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщается в ориентировке. Последний раз мужчину видели в темной куртке, синих джинсах и светлой фуражке. Отмечается, что пенсионер страдает потерей памяти и плохо передвигается. У пропавшего отсутствуют ногтевые пластины на левой руке. Тех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по номеру 102. Также можно связаться с поисковиками по телефону 8-932-32-39-911.