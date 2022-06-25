25 июня 2022
24 июня 2022

В Тюмени пропал пенсионер, страдающий потерей памяти. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, пенсионер, пенсия, пожилой человек
Пенсионер ушел из дома 25 июня и не вернулся Фото:

В Тюмени пропал 75-летний пенсионер, страдающий потерей памяти. Он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Арбобаев Джанбота 1947 года рождения. 25 июня 2022 года ушел из дома по улице Амурской в городе Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщается в ориентировке.

Последний раз мужчину видели в темной куртке, синих джинсах и светлой фуражке. Отмечается, что пенсионер страдает потерей памяти и плохо передвигается. У пропавшего отсутствуют ногтевые пластины на левой руке. Тех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по номеру 102. Также можно связаться с поисковиками по телефону 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тюмени пропал 75-летний пенсионер, страдающий потерей памяти. Он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Арбобаев Джанбота 1947 года рождения. 25 июня 2022 года ушел из дома по улице Амурской в городе Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщается в ориентировке. Последний раз мужчину видели в темной куртке, синих джинсах и светлой фуражке. Отмечается, что пенсионер страдает потерей памяти и плохо передвигается. У пропавшего отсутствуют ногтевые пластины на левой руке. Тех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по номеру 102. Также можно связаться с поисковиками по телефону 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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