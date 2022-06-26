Баянист исполнил «Белые розы» на прощании с Шатуновым. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Юрием Шатуновым, траурный зал. Москва
Баянист сыграл главный хит «Ласкового мая» перед гробом Шатунова Фото:

На прощании с певцом и солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище баянист сыграл главный хит артиста «Белые розы». Композицию музыкант исполнил прямо рядом с гробом, передает корреспондент URA.RU с места событий.

На видео музыкант исполняет песню в зале, где прощаются с Шатуновым. Вокруг гроба размещены букеты белых роз. Ранее в очереди поклонники артиста поругались из-за того, стоит ли петь «Белые розы» на церемонии прощания с кумиром 80-х и 90-х.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.

Шатунов
Церемония прощания проходит на Троекуровское кладбище
Фото:
Шатунов
Фото:
Шатунов
Фото:

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

На прощании с певцом и солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище баянист сыграл главный хит артиста «Белые розы». Композицию музыкант исполнил прямо рядом с гробом, передает корреспондент URA.RU с места событий. На видео музыкант исполняет песню в зале, где прощаются с Шатуновым. Вокруг гроба размещены букеты белых роз. Ранее в очереди поклонники артиста поругались из-за того, стоит ли петь «Белые розы» на церемонии прощания с кумиром 80-х и 90-х. Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...