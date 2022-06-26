На прощании с певцом и солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище баянист сыграл главный хит артиста «Белые розы». Композицию музыкант исполнил прямо рядом с гробом, передает корреспондент URA.RU с места событий.
На видео музыкант исполняет песню в зале, где прощаются с Шатуновым. Вокруг гроба размещены букеты белых роз. Ранее в очереди поклонники артиста поругались из-за того, стоит ли петь «Белые розы» на церемонии прощания с кумиром 80-х и 90-х.
Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.
Церемония прощания проходит на Троекуровское кладбище
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На прощании с певцом и солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище баянист сыграл главный хит артиста «Белые розы». Композицию музыкант исполнил прямо рядом с гробом, передает корреспондент URA.RU с места событий. На видео музыкант исполняет песню в зале, где прощаются с Шатуновым. Вокруг гроба размещены букеты белых роз. Ранее в очереди поклонники артиста поругались из-за того, стоит ли петь «Белые розы» на церемонии прощания с кумиром 80-х и 90-х. Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.