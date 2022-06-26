Баянист исполнил «Белые розы» на прощании с Шатуновым. Видео

26 июня 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Баянист сыграл главный хит «Ласкового мая» перед гробом Шатунова Фото: Владимир Андреев © URA.RU На прощании с певцом и солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище баянист сыграл главный хит артиста «Белые розы». Композицию музыкант исполнил прямо рядом с гробом, передает корреспондент URA.RU с места событий. На видео музыкант исполняет песню в зале, где прощаются с Шатуновым. Вокруг гроба размещены букеты белых роз. Ранее в очереди поклонники артиста поругались из-за того, стоит ли петь «Белые розы» на церемонии прощания с кумиром 80-х и 90-х. Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой. Церемония прощания проходит на Троекуровское кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На прощании с певцом и солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище баянист сыграл главный хит артиста «Белые розы». Композицию музыкант исполнил прямо рядом с гробом, передает корреспондент URA.RU с места событий. На видео музыкант исполняет песню в зале, где прощаются с Шатуновым. Вокруг гроба размещены букеты белых роз. Ранее в очереди поклонники артиста поругались из-за того, стоит ли петь «Белые розы» на церемонии прощания с кумиром 80-х и 90-х. Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.