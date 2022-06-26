Поклонники Шатунова поругались на его похоронах. Видео

26 июня 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Тысячи людей пришли попрощаться с Юрием Шатуновым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фанаты певца Юрия Шатунова поругались на похоронах артиста, которые проходят на Троекуровском кладбище. Как сообщается корреспондент URA.RU с места событий, прощание с певцом началось несколько часов назад. На вход на Троекуровском кладбище выстроилась многотысячная очередь. Множество поклонников пришли с букетами белых роз. В какой-то момент в конце очереди начали исполнять знаменитый хит Шатунова «Белые розы», однако часть людей оказалась этим недовольна. Они призвали фанатов замолчать и «не петь, ради памяти Шатунова». Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скоро помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Фанаты певца Юрия Шатунова поругались на похоронах артиста, которые проходят на Троекуровском кладбище. Как сообщается корреспондент URA.RU с места событий, прощание с певцом началось несколько часов назад. На вход на Троекуровском кладбище выстроилась многотысячная очередь. Множество поклонников пришли с букетами белых роз. В какой-то момент в конце очереди начали исполнять знаменитый хит Шатунова «Белые розы», однако часть людей оказалась этим недовольна. Они призвали фанатов замолчать и «не петь, ради памяти Шатунова». Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скоро помощи. У артиста были проблемы с сердцем.