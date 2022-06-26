Поклонники Шатунова поругались на его похоронах. Видео

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Шатунов
Тысячи людей пришли попрощаться с Юрием Шатуновым Фото:

Фанаты певца Юрия Шатунова поругались на похоронах артиста, которые проходят на Троекуровском кладбище. Как сообщается корреспондент URA.RU с места событий, прощание с певцом началось несколько часов назад.

На вход на Троекуровском кладбище выстроилась многотысячная очередь. Множество поклонников пришли с букетами белых роз. В какой-то момент в конце очереди начали исполнять знаменитый хит Шатунова «Белые розы», однако часть людей оказалась этим недовольна. Они призвали фанатов замолчать и «не петь, ради памяти Шатунова».

Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скоро помощи. У артиста были проблемы с сердцем.

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Фанаты певца Юрия Шатунова поругались на похоронах артиста, которые проходят на Троекуровском кладбище. Как сообщается корреспондент URA.RU с места событий, прощание с певцом началось несколько часов назад. На вход на Троекуровском кладбище выстроилась многотысячная очередь. Множество поклонников пришли с букетами белых роз. В какой-то момент в конце очереди начали исполнять знаменитый хит Шатунова «Белые розы», однако часть людей оказалась этим недовольна. Они призвали фанатов замолчать и «не петь, ради памяти Шатунова». Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скоро помощи. У артиста были проблемы с сердцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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