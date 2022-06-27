Песков: РФ достигнет технологического суверенитета за 10—20 лет

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Россия должна создать «Алмазный фонд технологий», считает Песков Фото:

Россия сможет достичь технологического суверенитета за 10—20 лет при помощи создания собственного «Алмазного фонда» передовых разработок. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего „Алмазного фонда технологий“ и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — сказал Песков в интервью РИА «Новости» на прошедшем ПМЭФ-2022.

«Вопрос в том, чтобы иметь свой „Алмазный фонд“ технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире — то есть технологический паритет», — объяснил Песков. По его словам, новый технологический фонд будет нуждаться в постоянном пополнении разработками, так как технологии, в отличие от алмазов, имеют свойство обесцениваться.

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Россия сможет достичь технологического суверенитета за 10—20 лет при помощи создания собственного «Алмазного фонда» передовых разработок. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. «Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего „Алмазного фонда технологий“ и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — сказал Песков в интервью РИА «Новости» на прошедшем ПМЭФ-2022. «Вопрос в том, чтобы иметь свой „Алмазный фонд“ технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире — то есть технологический паритет», — объяснил Песков. По его словам, новый технологический фонд будет нуждаться в постоянном пополнении разработками, так как технологии, в отличие от алмазов, имеют свойство обесцениваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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