Додон: Молдавия лишится территорий из-за игр Запада против РФ

Русофобская политика ЕС испортит экономические отношения Молдовы с партнерами на Востоке, считает экс-президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молдавия рискует остаться без части территорий и потерять суверенитет в результате присоединения к Европейскому союзу. Об этом заявил бывший президент страны Игорь Додон.

«Последствия же для нашей страны могут стать трагическими. Из-за проводимой совместно с Западом русофобской политики мы не только потеряем выгодные экономические отношения с партнерами на Востоке, но и рискуем остаться без части наших территорий. Как следствие, Молдова как независимое государство может исчезнуть», — написал Додон в своем telegram-канале.

По мнению экс-президента, Молдова получила статус кандидата на вступление в Евросоюз не для экономической поддержки, а для того, чтобы оказаться втянутой в геополитические игры Запада против России. «А спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной, в отсутствие необходимых реформ и с политическим режимом ПДС, становящимся диктаторским и грубо нарушающим основы правого государства и фундаментальные свободы граждан, подтверждает, что Молдове будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада», — отметил Додон.

Молдавия и Украина получили статус кандидата в ЕС 23 июня, сообщает «Ридус». В Кремле отмечали, что наделение этих стран соответствующим статусом не предоставляет угрозу России, если это не приведет к ухудшению российско-европейских отношений.