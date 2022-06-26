26 июня 2022
25 июня 2022
24 июня 2022

Подозрительный пакет напугал жителей Ноябрьска

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители обнаружили пакет возле дома культуры Фото:

Правоохранительным органам Ноябрьска поступила информация о подозрительном пакете у ДК «Нефтяник». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УВМД по ЯНАО, вызов оказался ложным.

«Правоохранительные органы ничего не нашли. Там был простой пакет с содой», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали жилой дом из-за информации о минировании. Сообщение оказалось ложным.

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Правоохранительным органам Ноябрьска поступила информация о подозрительном пакете у ДК «Нефтяник». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УВМД по ЯНАО, вызов оказался ложным. «Правоохранительные органы ничего не нашли. Там был простой пакет с содой», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали жилой дом из-за информации о минировании. Сообщение оказалось ложным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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