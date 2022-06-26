Подозрительный пакет напугал жителей Ноябрьска

Жители обнаружили пакет возле дома культуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правоохранительным органам Ноябрьска поступила информация о подозрительном пакете у ДК «Нефтяник». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УВМД по ЯНАО, вызов оказался ложным.

«Правоохранительные органы ничего не нашли. Там был простой пакет с содой», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали жилой дом из-за информации о минировании. Сообщение оказалось ложным.