В Сбербанке отметили снижение цен на жилье в реальных ценах

Жилье в России дешевеет в реальном выражении, несмотря на номинальный рост цен. Об этом заявил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи 15 октября 2025 года. По словам топ-менеджера, за последние два года инфляция в стране опережает темпы роста стоимости квадратного метра на рынке как новостроек, так и вторичного жилья.
«Меня поражает сложившаяся на первичном и вторичном рынках ситуация, когда второй год подряд темпы роста инфляции превышают темпы роста стоимости квадратного метра жилья. Выходит, в реальных ценах жилье дешевеет», — рассказал Лейпи РИА Недвижимость. Он уточнил, что в сегменте новостроек за 2025 год средняя стоимость квадратного метра увеличится максимум на 4-5%, а месяц к месяцу ценник рос в среднем на 0,4%.
Директор департамента «Домклик» также пояснил, что в условиях опережающей инфляции застройщики вынуждены снижать маржу или вовсе жертвовать частью прибыли ради сохранения темпов продаж. Это связано с невозможностью полностью переложить рост себестоимости строительства на конечного покупателя. Кроме того, Лейпи опроверг данные Банка России о существенном разрыве в ценах между новостройками и вторичным жильем: по информации Сбербанка, такого заметного расхождения не наблюдается.
