В Сбербанке отметили снижение цен на жилье в реальных ценах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недвижимость в РФ дешевеет
Недвижимость в РФ дешевеет Фото:

Жилье в России дешевеет в реальном выражении, несмотря на номинальный рост цен. Об этом заявил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи 15 октября 2025 года. По словам топ-менеджера, за последние два года инфляция в стране опережает темпы роста стоимости квадратного метра на рынке как новостроек, так и вторичного жилья.

«Меня поражает сложившаяся на первичном и вторичном рынках ситуация, когда второй год подряд темпы роста инфляции превышают темпы роста стоимости квадратного метра жилья. Выходит, в реальных ценах жилье дешевеет», — рассказал Лейпи РИА Недвижимость. Он уточнил, что в сегменте новостроек за 2025 год средняя стоимость квадратного метра увеличится максимум на 4-5%, а месяц к месяцу ценник рос в среднем на 0,4%.

Директор департамента «Домклик» также пояснил, что в условиях опережающей инфляции застройщики вынуждены снижать маржу или вовсе жертвовать частью прибыли ради сохранения темпов продаж. Это связано с невозможностью полностью переложить рост себестоимости строительства на конечного покупателя. Кроме того, Лейпи опроверг данные Банка России о существенном разрыве в ценах между новостройками и вторичным жильем: по информации Сбербанка, такого заметного расхождения не наблюдается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жилье в России дешевеет в реальном выражении, несмотря на номинальный рост цен. Об этом заявил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи 15 октября 2025 года. По словам топ-менеджера, за последние два года инфляция в стране опережает темпы роста стоимости квадратного метра на рынке как новостроек, так и вторичного жилья. «Меня поражает сложившаяся на первичном и вторичном рынках ситуация, когда второй год подряд темпы роста инфляции превышают темпы роста стоимости квадратного метра жилья. Выходит, в реальных ценах жилье дешевеет», — рассказал Лейпи РИА Недвижимость. Он уточнил, что в сегменте новостроек за 2025 год средняя стоимость квадратного метра увеличится максимум на 4-5%, а месяц к месяцу ценник рос в среднем на 0,4%. Директор департамента «Домклик» также пояснил, что в условиях опережающей инфляции застройщики вынуждены снижать маржу или вовсе жертвовать частью прибыли ради сохранения темпов продаж. Это связано с невозможностью полностью переложить рост себестоимости строительства на конечного покупателя. Кроме того, Лейпи опроверг данные Банка России о существенном разрыве в ценах между новостройками и вторичным жильем: по информации Сбербанка, такого заметного расхождения не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...