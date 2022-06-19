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В Нижневартовске эвакуируют жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв на Сыромолотова, 28. Екатеринбург, полиция, лента ограждения
Силовики оцепили территорию и проводят проверку Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуируют жилой дом. В здании находится Контрольно-счетная палата города, в которую поступило анонимное сообщение о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Контрольно-счетную палату Нижневартовска, которая находится в жилом доме, поступило сообщение о минировании здания, принято решение об эвакуации. Сейчас на месте работают силовики с кинологами. Территорию возле здания оцепили и никого не пускают», — поделился с корреспондентом URA.RU инсайдер.

В антитеррористической комиссии Нижневартовска корреспонденту агентства подтвердили информацию. По предварительным данным, сообщение о минировании — ложное.

Ранее URA.RU рассказывало, что лже-минеры парализовали работу госучреждений в ХМАО. На объекты городской инфраструктуры массово поступали сообщения о минированиях. Эвакуации прошли в Нижневартовске и Сургуте.

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуируют жилой дом. В здании находится Контрольно-счетная палата города, в которую поступило анонимное сообщение о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Контрольно-счетную палату Нижневартовска, которая находится в жилом доме, поступило сообщение о минировании здания, принято решение об эвакуации. Сейчас на месте работают силовики с кинологами. Территорию возле здания оцепили и никого не пускают», — поделился с корреспондентом URA.RU инсайдер. В антитеррористической комиссии Нижневартовска корреспонденту агентства подтвердили информацию. По предварительным данным, сообщение о минировании — ложное. Ранее URA.RU рассказывало, что лже-минеры парализовали работу госучреждений в ХМАО. На объекты городской инфраструктуры массово поступали сообщения о минированиях. Эвакуации прошли в Нижневартовске и Сургуте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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