В Нижневартовске эвакуируют жилой дом

Силовики оцепили территорию и проводят проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуируют жилой дом. В здании находится Контрольно-счетная палата города, в которую поступило анонимное сообщение о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Контрольно-счетную палату Нижневартовска, которая находится в жилом доме, поступило сообщение о минировании здания, принято решение об эвакуации. Сейчас на месте работают силовики с кинологами. Территорию возле здания оцепили и никого не пускают», — поделился с корреспондентом URA.RU инсайдер.

В антитеррористической комиссии Нижневартовска корреспонденту агентства подтвердили информацию. По предварительным данным, сообщение о минировании — ложное.

Ранее URA.RU рассказывало, что лже-минеры парализовали работу госучреждений в ХМАО. На объекты городской инфраструктуры массово поступали сообщения о минированиях. Эвакуации прошли в Нижневартовске и Сургуте.