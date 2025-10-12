Морозы до -20 градусов ожидаются в начале недели на Ямале

На Ямале с 13 по 19 октября ожидается преимущественно облачная погода. В начале недели прогнозируются ночные морозы до -17 градусов и порывы ветра, скорость которых может достигать 14 метров в секунду. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В понедельник 13 октября на территории округа переменная облачность, без осадков. Ночью в среднем от -7 до -17 градусов. Днем +2, -3», — говорится на сайте ведомства. Во вторник и среду ночью температура воздуха будет опускаться до -15, -17 градусов, днем в среднем температура воздуха составит +2, -4. Ветер юго-восточный с порывами до 9-14 метров в секунду.
Какая погода будет в Салехарде: 13-19 октября
Погода в Салехарде в середине недели будет пасмурная, ожидается снег. Ясно будет только в понедельник и вторник. Температура воздуха ночью в среднем составит от +1 до -8 градусов. Днем будет от -2 до +2.
- Понедельник, 13 октября. Ночь -8, день -1. Ясно, ветер 2-4 м/с.
- Вторник, 14 октября. Ночь -8, день -2. Ясно, ветер 3-5 м/с.
- Среда, 15 октября. Ночь -5, день 0. Облачно, небольшой снег, ветер 4-7 м/с.
- Четверг, 16 октября. Ночь +1, день +2. Облачно, небольшой снег, ветер 4-8 м/с.
- Пятница, 17 октября. Ночь +1, день +2. Пасмурно, снег, ветер 4-8 м/с.
- Суббота, 18 октября. Ночь +1, день +2. Облачно, небольшой снег, ветер 4-7 м/с.
- Воскресенье, 19 октября. Ночь 0, день +1. Облачно, ветер 3-7 м/с.
Погода на неделю в Новом Уренгое
В Новом Уренгое всю неделю будет малооблачно. Температура воздуха ночью в среднем составит от -1 до -12 градусов. Днем будет от 0 до +2. Самыми холодными днями станут понедельник и вторник — ночью температура опустится до -12, а днем воздух прогреется максимум до 0 градусов.
- Понедельник, 13 октября. Ночь -12, день 0. Ясно, ветер 2-4 м/с.
- Вторник, 14 октября. Ночь -12, день 0. Ясно, ветер 3-6 м/с.
- Среда, 15 октября. Ночь -8, день +1. Малооблачно, ветер 6-9 м/с.
- Четверг, 16 октября. Ночь -1, день +2. Облачно, небольшой снег, ветер 4-8 м/с.
- Пятница, 17 октября. Ночь -1, день +2. Облачно, ветер 5-9 м/с.
- Суббота, 18 октября. Ночь -3, день +1. Малооблачно, ветер 5-8 м/с.
- Воскресенье, 19 октября. Ночь -6, день +2. Малооблачно, ветер 5-8 м/с.
Какая погода будет в Ноябрьске с 13 по 19 октября
В Ноябрьске неделя будет преимущественно солнечная. В начале недели ожидаются ночные морозы. Температура воздуха ночью в среднем составит от -3 до -14 градусов. Днем будет от 0 до +3.
- Понедельник, 13 октября. Ночь -14, день 0. Ясно, ветер 1-3 м/с.
- Вторник, 14 октября. Ночь -13, день +1. Ясно, ветер 2-4 м/с.
- Среда, 15 октября. Ночь -9, день +2. Малооблачно, ветер 4-9 м/с.
- Четверг, 16 октября. Ночь -3, день +2. Облачно, ветер 5-10 м/с.
- Пятница, 17 октября. Ночь -3, день +3. Малооблачно, ветер 5-11 м/с.
- Суббота, 18 октября. Ночь +2, день -5. Ясно, ветер 5-9 м/с.
- Воскресенье, 19 октября. Ночь -5, день +2. Малооблачно, ветер 3-7 м/с.
