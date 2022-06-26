Челябинский велосипедист погиб, врезавшись в стелу

Мужчина ехал за рулем велосипеда, будучи не трезвым
В Катав-Ивановском районе Челябинской области мужчина погиб, врезавшись в металлическую стелу на велосипеде. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Мужчина в минувшие выходные ехал на велосипеде в городе Юрюзань. На улице Набережная он врезался в металлическую стелу. Погибшему было 58 лет. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник.
Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Обстоятельства несчастного случая устанавливают правоохранительные органы.
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