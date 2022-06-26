Челябинский велосипедист погиб, врезавшись в стелу

27 июня 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Мужчина ехал за рулем велосипеда, будучи не трезвым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области мужчина погиб, врезавшись в металлическую стелу на велосипеде. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мужчина в минувшие выходные ехал на велосипеде в городе Юрюзань. На улице Набережная он врезался в металлическую стелу. Погибшему было 58 лет. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Обстоятельства несчастного случая устанавливают правоохранительные органы. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Катав-Ивановском районе Челябинской области мужчина погиб, врезавшись в металлическую стелу на велосипеде. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мужчина в минувшие выходные ехал на велосипеде в городе Юрюзань. На улице Набережная он врезался в металлическую стелу. Погибшему было 58 лет. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Обстоятельства несчастного случая устанавливают правоохранительные органы.