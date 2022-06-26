26 июня 2022

Челябинский велосипедист погиб, врезавшись в стелу

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп, орленок
Мужчина ехал за рулем велосипеда, будучи не трезвым Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области мужчина погиб, врезавшись в металлическую стелу на велосипеде. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мужчина в минувшие выходные ехал на велосипеде в городе Юрюзань. На улице Набережная он врезался в металлическую стелу. Погибшему было 58 лет. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник.

Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Обстоятельства несчастного случая устанавливают правоохранительные органы.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области мужчина погиб, врезавшись в металлическую стелу на велосипеде. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мужчина в минувшие выходные ехал на велосипеде в городе Юрюзань. На улице Набережная он врезался в металлическую стелу. Погибшему было 58 лет. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Обстоятельства несчастного случая устанавливают правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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