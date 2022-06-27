Путин объявил в России год педагога и наставника

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Год педагога и наставника проводится «в целях признания особо статуса педагогических работников» Фото:

Следующий — 2023-й — год в России объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Год педагога и наставника проводится «в целях признания особо статуса педагогических работников». Правительству РФ в трехмесячный срок поручено создать оргкомитет по подготовке Года педагога, разработать план мероприятий и рекомендовать субъектам РФ провести соответствующие мероприятия. Указ вступает в силу с момента его подписания.

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Следующий — 2023-й — год в России объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Год педагога и наставника проводится «в целях признания особо статуса педагогических работников». Правительству РФ в трехмесячный срок поручено создать оргкомитет по подготовке Года педагога, разработать план мероприятий и рекомендовать субъектам РФ провести соответствующие мероприятия. Указ вступает в силу с момента его подписания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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