В Челябинске пересчитали доходы от домашнего скота

Доходность челябинской буренки по нормативам выросла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области установили новые нормативы для расчета сельхоздоходов в личных подсобных хозяйствах. Как URA.RU сообщил экономист Сергей Гордеев, это формирует базу для поддержки сельчан в условиях затрудненной оценки результатов работы жителей деревни.

«Утвердить нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции. Срок — 2022 год, первый и второй кварталы 2023 года», — говорится в постановлении за подписью губернатора Алексея Текслера.

Согласно документу, доход от одной коровы теперь составляет 7260,5 рубля, от сотки земли — 116,41 рубля, от свиньи — 317,08 рубля. По некоторым позициям доходность выросла, по другим сократилась. Например, установленный экономический эффект от содержания крупного рогатого скота поднялся в 3,3 раза, от отдачи земли — так же, а куры-несушки стали менее прибыльны: на 21%.

«Это достаточно новая практика. Она позволит более точно оказывать социальную поддержку. Если в городе достаток семьи можно увидеть исходя из уровня зарплаты, то в деревне сложнее: там с людьми могут расплачиваться сеном, или семья может жить за счет труда в личном подсобном хозяйстве. Как такие доходы учитывать, не всегда понятно. Ряд вопросов принятое постановление может закрыть», — рассказал URA.RU челябинский экономист Сергей Гордеев.

По словам собеседника, на изменение нормативов могла повлиять корректировка в методике учета. Доходность от содержания коровы на севере региона и на юге, отметил Сергеев, различна. Принятый показатель общую картину должен, по возможности, отображать точно.

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