Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

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Брифинг врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима со СМИ, депутат, бизнесмен, сложенные пальцы, руки
Леонид Федун занимал пост вице-президента с 1996 года Фото:

Вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун уходит со своего поста. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Леонид Федун покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», — указано на сайте «Лукойла». В компании назвали его «ключевым человеком» в истории «Лукойла».

Федун с 1991 года участвовал в создании концерна «Лукойл», в 1996 году стал вице-президентом компании. Также он является президентом футбольного клуба «Спартак», который бизнесмен купил в 2004 году. В 2020 году миллиардер был на 16-м месте в списке богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes, его состояние оценивали тогда в 11 млрд долларов. Ранее стало известно, что Федун потерял 99% своего состояния. В апреле с поста президента и члена совета директоров «Лукойла» ушел Вагит Алекперов, передает «Ридус».

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Вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун уходит со своего поста. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Леонид Федун покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», — указано на сайте «Лукойла». В компании назвали его «ключевым человеком» в истории «Лукойла». Федун с 1991 года участвовал в создании концерна «Лукойл», в 1996 году стал вице-президентом компании. Также он является президентом футбольного клуба «Спартак», который бизнесмен купил в 2004 году. В 2020 году миллиардер был на 16-м месте в списке богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes, его состояние оценивали тогда в 11 млрд долларов. Ранее стало известно, что Федун потерял 99% своего состояния. В апреле с поста президента и члена совета директоров «Лукойла» ушел Вагит Алекперов, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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