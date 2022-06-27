Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

Вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун уходит со своего поста. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Леонид Федун покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», — указано на сайте «Лукойла». В компании назвали его «ключевым человеком» в истории «Лукойла».
Федун с 1991 года участвовал в создании концерна «Лукойл», в 1996 году стал вице-президентом компании. Также он является президентом футбольного клуба «Спартак», который бизнесмен купил в 2004 году. В 2020 году миллиардер был на 16-м месте в списке богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes, его состояние оценивали тогда в 11 млрд долларов. Ранее стало известно, что Федун потерял 99% своего состояния. В апреле с поста президента и члена совета директоров «Лукойла» ушел Вагит Алекперов, передает «Ридус».
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