Вице-президент «Лукойла» потерял 99% своего состояния

Вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял большую часть своего капитала. Такое заявление сделал член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев.
«Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99% состояния», — отметил Афанасьев, передает информацию Sport.24.
Вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял большую часть своего капитала. Такое заявление сделал член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев. «Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99% состояния», — отметил Афанасьев, передает информацию Sport.24. Ранее Федун занял четвертое место в рейтинге обедневших за год миллиардеров, который составил Forbes. Его состояние за 2020 год уменьшилось на 1,757 миллиардов долларов США.