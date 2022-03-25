Вице-президент «Лукойла» потерял 99% своего состояния

25 марта 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

У Леонида Федуна сложная ситуация с деньгами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял большую часть своего капитала. Такое заявление сделал член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев. «Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99% состояния», — отметил Афанасьев, передает информацию Sport.24 . Ранее Федун занял четвертое место в рейтинге обедневших за год миллиардеров, который составил Forbes. Его состояние за 2020 год уменьшилось на 1,757 миллиардов долларов США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял большую часть своего капитала. Такое заявление сделал член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев. «Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99% состояния», — отметил Афанасьев, передает информацию Sport.24. Ранее Федун занял четвертое место в рейтинге обедневших за год миллиардеров, который составил Forbes. Его состояние за 2020 год уменьшилось на 1,757 миллиардов долларов США.