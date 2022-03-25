Вице-президент «Лукойла» потерял 99% своего состояния

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У Леонида Федуна сложная ситуация с деньгами Фото:

Вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял большую часть своего капитала. Такое заявление сделал член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев.

«Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99% состояния», — отметил Афанасьев, передает информацию Sport.24.

Ранее Федун занял четвертое место в рейтинге обедневших за год миллиардеров, который составил Forbes. Его состояние за 2020 год уменьшилось на 1,757 миллиардов долларов США.

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Вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял большую часть своего капитала. Такое заявление сделал член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев. «Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99% состояния», — отметил Афанасьев, передает информацию Sport.24. Ранее Федун занял четвертое место в рейтинге обедневших за год миллиардеров, который составил Forbes. Его состояние за 2020 год уменьшилось на 1,757 миллиардов долларов США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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