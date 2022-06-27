Диетолог предупредила об опасности голодания в домашних условиях

28 июня 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Здоровью человека может быть нанесен серьезный урон из-за резкого перехода на голодание Фото: Александр Мамаев © URA.RU Прежде, чем начать голодать, человеку необходимо сдать анализы и обратиться к врачам. В противном случае решение об отказе от пищи ради потери веса может заметно ударить по здоровью. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Идея в том, что все делается под контролем врачей, потому что там есть состояние, которое дает оздоровительный эффект — именно через запрограммированную гибель клеток. В этом основная идея. Вещь правильная, только если она делается в правильных руках и под контролем», — заявила Нурия Дианова. При этом, как отметила диетолог, существует лечебное голодание, однако оно не связано с потерей веса. «Россия является законодателем и основоположником лечебного голодания. Сейчас в Америке, во многих странах Европы пытаются открывать центры лечебного голодания. Там никто не занимается этим в домашних условиях. Методика рассчитана на оздоровление. Есть конкретные тяжелые патологии, при которых это может давать положительный эффект», — подчеркнула собеседника агентства. «Прежде всего при психических заболеваниях, во вторую очередь, при различных атопиях, аллергиях, при бронхиальной астме, хронической сердечно-сосудистой патологии. Ожирение не входит в лечение при этом методе, потому что это не работает в долгосрочной перспективе», — уточнила она. По словам Диановой, здоровью человека может быть нанесен серьезный ущерб при резком начале голодания. «В лечебном голодании есть вход и выход. Нельзя так просто с завтрашнего дня голодать. Такое нельзя делать даже молодым людям, которые никогда не обследовались. Нужно сначала узнать уровень здоровья», — заключила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Прежде, чем начать голодать, человеку необходимо сдать анализы и обратиться к врачам. В противном случае решение об отказе от пищи ради потери веса может заметно ударить по здоровью. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Идея в том, что все делается под контролем врачей, потому что там есть состояние, которое дает оздоровительный эффект — именно через запрограммированную гибель клеток. В этом основная идея. Вещь правильная, только если она делается в правильных руках и под контролем», — заявила Нурия Дианова. При этом, как отметила диетолог, существует лечебное голодание, однако оно не связано с потерей веса. «Россия является законодателем и основоположником лечебного голодания. Сейчас в Америке, во многих странах Европы пытаются открывать центры лечебного голодания. Там никто не занимается этим в домашних условиях. Методика рассчитана на оздоровление. Есть конкретные тяжелые патологии, при которых это может давать положительный эффект», — подчеркнула собеседника агентства. «Прежде всего при психических заболеваниях, во вторую очередь, при различных атопиях, аллергиях, при бронхиальной астме, хронической сердечно-сосудистой патологии. Ожирение не входит в лечение при этом методе, потому что это не работает в долгосрочной перспективе», — уточнила она. По словам Диановой, здоровью человека может быть нанесен серьезный ущерб при резком начале голодания. «В лечебном голодании есть вход и выход. Нельзя так просто с завтрашнего дня голодать. Такое нельзя делать даже молодым людям, которые никогда не обследовались. Нужно сначала узнать уровень здоровья», — заключила специалист.